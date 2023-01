Les médecins pensaient qu’Isaiah, 8 ans, souffrait d’une gastro, mais il était déjà trop tard quand ils ont découvert la vérité: «Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné»

Isaiah, un garçon de 8 ans, est décédé d’une tumeur cérébrale agressive alors que ses médecins pensaient à la base qu’il souffrait d’une gastro-entérite.

En 8 mois, la maladie a emporté le jeune garçon qui laisse derrière lui une famille effondrée, comme le rapporte le Mirror.

Si les médecins ont d’abord pensé que la maladie d’Isaiah pouvait être une gastro-entérite, c’est parce qu’il avait des maux de ventre et des vomissements. Mais lorsqu’il a commencé à vomir du sang, à souffrir d’une raideur de la nuque et de maux de tête, le diagnostic a changé.

de videos

Les semaines ont passé et l’état du jeune Isaiah ne s’est pas amélioré, que du contraire. Sa mère, Dena Allen, 36 ans, a exigé des réponses de la part de l’hôpital sur l’état de santé préoccupant de son fils. Il avait une masse de la taille d’une balle de golf dans le cerveau.

Il a subi une opération de 15 heures, avant que les médecins ne confirme que son cancer est agressif. Après de la chimiothérapie et une radiothérapie intensives, Isaiah est décédé.

Dena témoigne : « J’ai perdu la tête et je suis tombée à genoux. J’ai pensé que cela pouvait avoir un rapport avec son ventre, mais jamais je n’aurais imaginé que mon petit garçon avait une tumeur au cerveau. Après sa première opération, le 20 décembre, je n’ai plus jamais entendu la voix d’Isaiah. Il a finalement appris à communiquer par des gestes et des murmures. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. »