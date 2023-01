«Une soirée avec Astérix et Obélix»: 2023, l’année Astérix

Dès ce 1er février, apprêtez-vous à revoir le ciel vous tomber sur la tête, ou en tout cas pas loin, car le cinquième volet des aventures « en chair et en os » d’Astérix et Obélix arrivera en salle. « Astérix et Obélix : L’empire du milieu » est une histoire inédite, mise en scène par Guillaume Canet, qui s’est arrogé le rôle d’Astérix et a confié celui d’Obélix à son pote Gilles Lellouche. Quand, en Chine, l’impératrice se retrouve emprisonnée après un coup d’Etat monté par un prince félon, sa fille, la princesse Fu Yi (Julie Chen), part en Armorique, où elle convainc les irréductibles Gaulois de venir les aider. Mais un certain César (Vincent Cassel) et son armée, toujours en soif de conquêtes, traînent sur leur chemin…

On y apercevra aussi Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Bigflo et Oli. Un gage de variété, à défaut de qualité. Avec « L’empire du milieu », on assiste donc à un renouveau complet de la franchise, lancée en 1999 déjà et dont la plus belle réussite, jusqu’à présent, demeure le « Mission Cléopâtre » d’Alain Chabat, sorti en 2002. Guillaume Canet va-t-il faire mieux ?