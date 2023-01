Bonne nouvelle pour les amateurs de voyages: Ryanair va lancer cinq nouvelles destinations depuis Charleroi cet été

Lors d’une conférence de presse, Michael O’Leary, le patron de la compagnie irlandaise Ryanair, a annoncé que cinq nouvelles destinations seraient disponibles depuis l’aéroport de Charleroi à partir de cet été.

Il sera ainsi possible de rejoindre directement les Asturies (Espagne), Cluj et Iasi (Roumanie), Lodz (Pologne) et Nantes (France) depuis l’aéroport de Bruxelles-Sud, ce qui portera à 151 le nombre de destinations disponibles.