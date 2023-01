«Je suis prêt à partir»: la triste confidence de Salvatore Adamo

Il y a quelques jours, on apprenait que Salvatore Adamo était obligé d’annuler un concert à Barcelone. L’interprète de « Tombe la neige » souffre d’un hématome sur une corde vocale, révélait le Parisien, provoquant une aphonie temporaire. Une grosse tuile pour celui qui devait faire la promotion de son nouvel album, « In French Please ».

Lire aussi Sans voix, Salvatore Adamo est obligé d’annuler un concert à Barcelone: il lui est demandé de ne plus chanter

de videos

Début décembre, le chanteur accordait une interview à Télé Star dans laquelle il évoquait la fin de sa vie : « J’essaye de ne pas y penser mais je suis prêt à partir. La vie m’a permis de faire ce que j’aimais. »