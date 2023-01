Julie Gayet («L’histoire d’Annette Zelman»): «50 ans est un âge formidable»

Lire aussi Mathilde Seigner: «Le rock maintient l’enfant qu’on a en nous»

Vous avez interprété récemment « Une mère parfaite ». Ici, ce n’est pas le cas…

Je pense qu’il n’existe pas de mères parfaites, on fait comme on peut. Selon moi, cette femme avait une passion pour ce fils unique et elle pensait bien faire.

Vous êtes extraordinairement active : actrice, productrice, vous ne refusez jamais de présider un festival, vous militez pour les droits des femmes… Où puisez-vous votre énergie ?

(Rires.) C’est quelque chose qui m’a été inculqué par les femmes et les hommes de ma famille. Mon arrière-grand-mère est devenue médecin à 40 ans, à une époque où il y avait très peu de femmes médecins. Mon père est toujours parti tôt le matin pour opérer et sauver des vies. J’ai toujours pensé que j’étais gâtée et que je devais redonner. L’égalité hommes femmes, c’est important pour moi.

Vous dites qu’on a du mal, en France, à donner des rôles importants aux femmes de plus de 50 ans. Vous venez quant à vous de franchir ce cap, êtes-vous inquiète ?

Il y a une injonction faite aux femmes qui est plus dure et une disparité dans leur représentation à l’écran. Moi, j’ai aimé chaque âge et j’essaie de m’épanouir à chaque époque avec l’âge que j’ai. Non, je ne suis pas inquiète. J’ai la chance d’être privilégiée parmi les privilégiés. J’essaie d’être moi-même, de ne pas retoucher les photos. Je ne veux pas me plier à cette injonction-là. Quand on voit ces influenceuses sur les réseaux sociaux, ces très jeunes filles qui sont déjà maquillées… Ma grand-mère disait que le maquillage, c’était un peu des trompe-couillons.

Vous êtes très indépendante et pourtant, vous êtes passée deux fois devant le maire, la deuxième fois avec François Hollande, en juin dernier.

Je n’y vois aucune contradiction. Je n’ai pas changé de nom, je suis toujours la même. Ce n’est pas un acte de dépendance.