«Ça, chapitre 2»: Grippe-Sou revient, plusassoiffé de sang que jamais

Le chapitre 1 se termine avec Grippe-Sou qui éprouve pour la première fois de la peur. Dans ce deuxième film, il a donc changé. Il est animé d’un sentiment de revanche. Il est encore plus vindicatif. Il a passé ces vingt-sept dernières années à préparer son retour, afin de faire payer les gamins pour ce qu’ils lui ont fait. » Une grande différence avec le premier opus, c’est que les enfants sont devenus adultes. « Le thème central de ce deuxième film, c’est comment, en tant qu’adulte, on arrive à surmonter les traumatismes de l’enfance. C’est ce que doivent faire les membres du Club des ratés s’ils veulent vaincre une fois pour toutes Grippe-Sou. Trouver qui ils sont et déterrer les secrets qu’ils ont gardés en eux toutes ces années. Grippe-Sou symbolise pour eux leurs peurs d’enfance et ils doivent les dépasser pour l’anéantir. »

C’est une première télé que les fans d’horreur et de fantastique ne manqueront pas, avec la diffusion du deuxième chapitre de « Ça », tiré de l’œuvre de Stephen King, où un groupe d’enfants est confronté à un clown sanguinaire. Dans ce deuxième opus, Grippe-Sou est de retour après vingt-sept ans d’hibernation. « Le premier film marquait sa première confrontation avec ses adversaires », nous avait confié lors de la sortie de ce second chapitre Bill Skarsgård, l’interprète de notre clown maléfique. « Il les a testés, il les a presque vaincus, avant d’être battu par eux.

Ce qui est sûr, c’est que le personnage est devenu culte pour les spectateurs, suscitant autant l’effroi qu’une forme de fascination ! « J’ai assisté à la première du film à Los Angeles », poursuit Bill Skarsgård. « Les fans étaient dans la salle en train de hurler : Allons tuer ce putain de clown, en criant et en applaudissant. Mais à la fin de la projection, quand le dénouement arrive et qu’on découvre – sans rien vous dévoiler – comment ça se termine pour Grippe-Sou, il y avait un silence de mort dans la salle. C’est étonnant, mais c’est ce que je cherchais à accomplir avec mon interprétation. Je ne voulais pas juste faire un méchant caricatural, mais créer un monstre fascinant pour lequel on finit par éprouver des sentiments ambigus, de la pitié. » Alors, apprêtez-vous à voir vos nuits hantées à nouveau par le clown le plus sadique du 7e Art. Bill Skarsgård garde, lui, surtout en mémoire, les 2 heures de maquillage chaque matin. « Mais ce n’était pas la partie la plus pénible. Le plus dur, c’est d’ensuite garder ce masque toute la journée durant douze heures. »