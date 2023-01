De nouvelles pénuries d’essence en France? Voici pourquoi les automobilistes français pourraient débarquer en Belgique pour faire leur plein

La situation rappelle celle de cet automne. Les stations essence étaient alors prises d’assaut par les consommateurs français suite à une grève dans les raffineries de pétrole de TotalEnergies et Esso-ExxonMobil. À l’époque, 40 % des pompes étaient en pénurie.

Face à la crainte de voir les vieux démons d’octobre ressurgir, les Français se préparent et vont donc faire le plein d’essence afin d’anticiper d’éventuels problèmes.

Lire aussi France: La retraite passera à 64 ans en 2030: «Cette réforme vise à garantir l’équilibre de notre système en 2030»

Le mouvement de grève étant reconductible, les pénuries pourraient durer. Aujourd’hui, dans le Nord-Pas-de-Calais, des dizaines de stations manquent d’au moins un carburant, certaines allant jusqu’à trois selon nos confrères de La Voix du Nord. Le SP95, SP 98 ou encore l’E85 et le GPL sont particulièrement concernés.

Illustration Belga image

À l’échelle nationale, seulement 3,75 % des stations sont en pénurie d’essence rapporte France 3. L‘Ufip Énergies et Mobilités se veut plutôt rassurante : « On n’est pas du tout dans la même situation qu’octobre où l’on cumulait un manque de stocks après que les gens se soient précipités en septembre pour bénéficier de la ristourne de l’Etat, avec de la panique et des achats de précaution », rapportent-ils à l’AFP.