SodaStream et Hema s’unissent...

De l’eau que vous pouvez ensuite facilement stocker dans la bouteille réutilisable HEMA x SodaStream. HEMA et SodaStream encouragent ainsi le public à faire des choix conscients et luttent, ensemble, contre l’usage unique des bouteilles en plastique. Durable, pratique et ludique. Des millions de bouteilles en plastique finissent chaque année dans l’environnement. En utilisant une bouteille réutilisable au quotidien, un ménage moyen peut rapidement tirer un trait sur des tonnes de déchets. L’utilisation de l’appareil HEMA x SodaStream est, en outre, également bénéfique pour le portefeuille. Logique : l’eau du robinet gazéifiée est tout aussi saine et savoureuse, pour une fraction seulement du prix d’une eau minérale pétillante.

Des bouteilles au design unique L’appareil Terra de SodaStream est livré avec une bouteille réutilisable arborant un imprimé HEMA que vous pouvez emporter partout avec vous. La bouteille est disponible en différentes tailles (0,5 et 1 litre) dans les couleurs et les imprimés HEMA et passe au lave-vaisselle.

« Nous sommes fiers de ce partenariat unique entre HEMA et SodaStream », se réjouit Susan Houben, Head of Marketing Benelux chez SodaStream. « Avec HEMA, nous pouvons toucher encore plus de consommateurs et leur offrir la possibilité de transformer facilement l’eau du robinet en une variété infinie de boissons pétillantes et savoureuses à domicile, tout en leur permettant ainsi de lutter contre les bouteilles en plastique à usage unique. HEMA et SodaStream s’unissent pour un avenir plus durable ! »

« SodaStream est un produit intelligent, qui aide réellement le client dans sa vie quotidienne. Il permet non seulement d’économiser beaucoup d’argent, mais aussi d’éviter de nombreux déchets plastiques. HEMA est bien sûr heureux d’y contribuer », souligne Britt Westerhoff, Categorie Manager chez HEMA. « Nous sommes particulièrement fiers de cette collaboration. Nous sommes impatients de travailler avec SodaStream pour faire passer ce message et rendre l’offre encore plus accessible aux clients. »