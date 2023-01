Rallye: le 8e Spa Rally est avancé d’une semaine et aura lieu du 24 au 26 novembre 2023

Le Spa Rally 2023 servira une fois encore de finale au championnat de Belgique des rallyes (BRC) et il est programmé les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre.

En concertation avec le RACB Sport, l’organisateur theutois a donc décidé d’avancer son épreuve d’une petite semaine. Il convient avant tout d’y voir une raison pratique, afin que le classement final du championnat de Belgique puisse être entériné un peu plus tôt, ce qui permettra de préparer au mieux les traditionnels RACB Awards à la mi-décembre…

Par ailleurs, la Ville de Spa, toujours à l’écoute de ses commerçants, a souhaité libérer le week-end de la Saint-Nicolas, traditionnellement festif et familial. « Je tiens de nouveau à souligner la qualité de l’organisation du Spa Rally 2022 », commente Sophie Delettre, bourgmestre de Spa. « DG Sport maîtrise clairement son sujet, en étant constamment à l’écoute de nos remarques et en veillant en permanence à conforter la qualité de son événement. J’ai écouté les commerçants spadois au terme de cette édition et je suis heureuse que nous ayons pu, avec DG Sport, trouver une solution qui satisfera toutes les parties. »

Du côté de DG Sport, on se félicite de cet échange permanent avec la Ville de Spa afin de pouvoir répondre dans les meilleurs délais aux remarques constructives qui sont formulées par les uns et les autres. « Le retour du parc d’assistance dans le centre-ville a été apprécié de tous », enchaîne Christian Jupsin, directeur de DG Sport. « Il nous reste maintenant à encore aller de l’avant en proposant au public des animations soucieuses d’attirer fans et curieux de façon encore plus importante au cœur de la ville. L’objectif de DG Sport est clairement de recréer une grande et belle ambiance dans le centre-ville le week-end du rallye. Il fallait replanter le décor, ce qui a été fait. Qu’on se le dise, le reste suivra. C’est juste une question de temps. En attendant, cap sur la 8e édition du Spa Rally le dernier week-end de novembre… »