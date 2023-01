Procès des attentats à Bruxelles: l’appartement de la rue Max Roos toujours au coeur de l’audience mardi

Ce dernier, qui était enquêteur à la police judiciaire fédérale à l’époque des faits, a d’abord rappelé brièvement aux jurés comment l’adresse était arrivée dans l’enquête. C’est le témoignage du chauffeur de taxi ayant transporté les kamikazes et l’accusé Abrini à l’aéroport qui a permis très rapidement de s’y rendre.

Après un bref rappel de la configuration des lieux, le commissaire Bauwin a entamé la chronologie de l’occupation des lieux.

Déroulé des faits

C’est le 19 janvier qu’a lieu le premier contact (dont la police a une trace) entre le propriétaire et Ibrahim El Bakraoui, qui se présente comme «Miguel Dos Santos». Deux jours plus tard, le 21, un bail locatif est signé entre les deux hommes. Le loyer s’élève à 650 euros + 100 euros de charges, et Ibrahim El Bakraoui s’acquitte des deux premiers mois de loyers (février/mars) et de la garantie (1.300 euros), via un compte technique de la poste. «Un procédé classique du milieu criminel», selon la juge d’instruction Bernardo Mendez.

Pour conclure le bail, Ibrahim El Bakraoui fournit de fausses fiches de paye «grossières» au propriétaire. Sur celles-ci, il est nommé «Miguel Do Sonto», tandis que son identité sur le contrat de bail est «Dos Santos Miguelerjan», et sur sa fausse carte d’identité «Miguel Dos Santos». «Il s’agit d’une forme de négligence», estiment les enquêteurs.

Le bail débute le 1 février, les premiers occupants de l’appartement arrivent vers le milieu du mois.