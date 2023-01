«Elle était complètement hystérique»: filmée ivre dans un restaurant, Britney Spears répond à ses détracteurs à sa façon (vidéo)

Ce vendredi 13 janvier, Britney Spears s’est rendue dans un restaurant de Woodland Hills à Los Angeles. Selon Page Six, la star aurait fait une « crise de nerfs » lorsque des personnes l’ont filmée.

Britney se serait alors levée avant de hurler. « Elle était complètement hystérique », raconte une personne présente à Page Six. Après ça, Britney et son chéri Sam Asghari ont quitté le restaurant. La vidéo en question a été diffusée par TMZ. On peut notamment voir l’interprète de « Toxic » se cacher le visage.