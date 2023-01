Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce lundi déjà, les travailleurs d’Hygea du site de Manage avaient décidé de débrayer. En conséquence : les collectes à Ecaussinnes, Manage et Merbes-le-Château n’avaient pas pu avoir lieu. L’arrêt de travail se poursuit ce mardi et c’est la collecte à La Louvière (zones 1 et 2)qui est à présent annulée. L’intercommunale invite les citoyens à rentrer leurs sacs.

Apparemment, la crise couvait depuis plusieurs jours déjà. Vendredi dernier, la CGSP avait déposé un préavis de grève.

Une série de mesures disciplinaires en cours concernant trois agents du site de Manage seraient à l’origine de ce mouvement de grogne.