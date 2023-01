Gerrit, un Belge de 68 ans, est furieux d’avoir dépensé près de 1000 euros alors que sa réparation ne devait en coûter… que 17: «Si j’avais su avant…»

Casser un objet du quotidien n’a rien d’exceptionnel, mais quand cette erreur a de grosses répercussions financières, il y a de quoi ne pas être contant. Et Gerrit n’est pas content. Cet homme de 68 ans, habitant en Flandre nettoyait sa salle de bain quand il a cassé le siphon de son lavabo.

Il explique à HLN : « Au Gamma, j’en ai acheté un à 17 euros, mais je n’arrivais pas à le mettre. » Gerrit admet volontiers qu’il n’est pas très bricoleur. « J’ai abandonné et j’ai appelé un plombier. Ils sont venus à deux et ils ont été occupés pendant deux heures. Ils n’ont pas pu l’enfiler, puis il s’est avéré qu’il fuyait, puis ils ont dû scier un morceau du tuyau. »

Puis la facture est arrivée, et Gerrit est tombé de haut : « Je pensais que ce serait 200 ou 300 euros, mais non, le montant était de 968 euros ! Deux fois le salaire horaire multiplié par deux, plus les frais de déplacement. J’ai été horriblement choqué ».