Les Francofolies de Spa annoncent une nouvelle tête d’affiche: Bigflo & Oli!

Après Juliette Armanet (le jeudi 20 juillet) et Soprano ( le vendredi 21 juillet), les Francofolies de Spa annoncent une nouvelle tête d’affiche ce mardi : Bigflo & Oli, qui se produiront le samedi 22 juillet. « La garantie d’une soirée explosive », commente le festival spadois.

Nés dans le rap et dotés d’une solide formation musicale acquise au conservatoire de Toulouse, Florian et Olivio ont rapidement fait tomber les barrières de la musique urbaine et conquis un public très large et diversifié. En multipliant les duos, les collaborations et les apparitions prestigieuses, en empilant les récompenses en tous genres, et en pulvérisant les records de ventes, de vues et de streams, ils ont non seulement imposé leur talentueuse plume versatile et leur goût pour les histoires bien écrites, mais aussi et surtout leurs personnalités attachantes.