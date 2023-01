Madonna de retour en concert en Belgique pour ses 40 ans de carrière: voici où et quand

Alors que depuis des mois, elle fait plus parler d’elle pour ses frasques sur Instagram et son excès de chirurgie esthétique que pour sa musique, Madonna, qui fêtera ses 65 ans en août, va repartir pour une tournée mondiale afin de célébrer ses 40 ans de carrière. Et elle fera une halte par la Belgique, le 21 octobre, au Sportpaleis d’Anvers.

de videos

Lire aussi Madonna a encore frappé: pour fêter Halloween, la reine de la pop dévoile sa généreuse poitrine et choque les internautes! (photos)

Au menu des concerts, ses plus grands tubes, depuis « Like a Virgin » jusqu’à certains morceaux de son dernier album, « Madame X ». L’événement est de taille, puisque sa dernière tournée, en 2019, s’était déroulée dans des salles plus petites et ne s’était pas toujours bien passée. Blessée au genou et à la hanche, Madonna avait dû annuler certaines dates et avait même parfois dû interrompre des concerts.