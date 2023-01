Myra, fille de Freddy Thielemans, fustige le PS de Bruxelles: «Jamais mon père n’aurait été d’accord avec ce qui arrive»

« J’aimais Bruxelles. J’étais fière d’être Bruxelloise. Mais je vais quitter Bruxelles dans quelques mois. Les changements qui s’opèrent pour le moment sont au détriment de la population. Les politiques ne nous voient plus. Le PS en premier. » C’est ainsi que Myra Thielemans annonce sur Facebook ce lundi son prochain départ et qu’elle ne se représentera pas aux élections. Fille du célèbre ancien bourgmestre de Bruxelles-Ville, elle était 20e sur la liste socialiste lors des dernières élections et a fait 642 voix. Elle, qui soutenait le parti et le bourgmestre actuel Philippe Close, ne semble plus être en accord avec la politique menée à la Ville.

« Le parti n’a plus du tout de valeurs sociales, ne pense que par les politiciens et plus par les citoyens. Ces mêmes politiciens qui ont des voitures avec chauffeurs, qui gagnent plus que la majorité de la population. Ces politiciens qui ne sont plus dans la réalité, qui font laver leurs costumes au pressing, qui mangent au restaurant, qui vivent dans les beaux quartiers de la ville et qui ne viennent jamais dans les quartiers paupérisés, les quartiers qui vont encore trinquer pour une ville plus saine ? Mais mettez en place des alternatives alors pour la population, avant de taxer, de changer, de mettre des sens interdits… », explique Myra Thielemans dans sa publication.

Aucun nom n’est cité mais elle fait référence au plan Good Move et ses mailles apaisées ainsi qu’à certaines taxes. « Qui réveillera ces capitalistes qui se disent socialistes ? Je ne m’en sens pas la force, je vous l’avoue. Mais je rêve de quelqu’un qui aurait cette force. Jamais mon père n’aurait été d’accord avec ce qui arrive. Et je pense si fort à lui et à mon parrain (Jef Baeck) en ce moment. Je suis triste pour eux, leurs valeurs et tout ce qu’ils ont porté », termine-t-elle.