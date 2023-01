«Ras-le-bol»: épuisé par le vol dans sa boutique, un commerçant affiche les voleurs sur les réseaux sociaux (vidéo)

Pour alerter les autres commerçants du secteur, Derby a donc décidé d’agir en publiant les images de la vidéosurveillance sur les réseaux sociaux (Instagram, Twitter et Facebook). On y voit les voleurs entrer dans le magasin. Les scènes ne durent qu’une minute environ mais les malfrats sont facilement identifiables (nous avons, de notre côté, décidé de flouter leur visage sur les captures d’écran). « Qui sait, si quelqu’un les reconnaît, il n’aura qu’à composer le 17 », justifie Jérôme Jean.

« Donner des moyens techniques et humains à la police »

Sur le compte Instagram du commerce, il publie une partie du message suivant : « Depuis plusieurs mois, nous constatons une augmentation significative des vols, tentatives de vol et rien ne change ! Puisque ces individus « ne risquent rien », alors je vous propose de visionner ces deux vidéos extraites de la vidéosurveillance de la boutique. Vous qui lisez cette publication, si vous voyez l’une de ces trois personnes, n’intervenez pas mais composez le 17. J’en profite aussi pour alerter les pouvoirs publics, il faut donner des moyens techniques et humains à la police pour interpeller, arrêter et condamner ces gens ! En espérant que les choses bougent, grâce à vous et courage aux commerçants. »