«Une journée difficile», «un jeudi noir», «un impact très fort sur les usagers»: pourquoi devez-vous éviter de vous rendre en France ce jeudi?

La Première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé le report de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans pour 2030, mobilisant ainsi les syndicats français comme la CGT ou la CFDT. Comme le rapporte La Voix du Nord, la pétition lancée par huit organisations syndicales contre la réforme a dépassé les 400.000 signatures. Ces derniers affirment que cette réforme affectera les plus modestes. Il y aura 200 points de rassemblement à travers tout le pays selon la CGT.

La grève concernera tous les secteurs : éducation, transports, raffineries... Aussi, garde-à-vous si vous prévoyez de vous rendre en France ce jeudi. Côté transports, la SNCF publiera ses prévisions dans la journée ou demain matin au plus tard. Il y a trois ans, pour la même réforme, seulement un train sur dix circulait.

Le ministre des transports Clément Beaune a déclaré sur France 2 s’attendre à une «journée difficile ». Il préconise également « d’avancer ou retarder un déplacement par rapport au jeudi, de faire du télétravail quand c’est possible ». « Ce sera un jeudi vraiment difficile dans les transports. Je ne fais pas de plan comète, mais ça sera difficile : il y aura un impact très fort sur les usagers, on le sait déjà, il faut s’y préparer et l’anticiper autant que peu », a ajouté Clément Beaune. Plusieurs de ces grèves seront par ailleurs reconductibles.