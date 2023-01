Depuis ce 9 janvier, 181 élèves courcellois sont en classes de neige à Abondance

Les enfants sont accompagnés de la directrice des classes de neige, de 11 titulaires, de 11 moniteurs(rices) de groupe, de 7 moniteurs de ski, de deux sapeurs-pompiers et d’une infirmière ainsi que d’un intendant.

Cette année, le premier groupe d’enfants à chausser les skis était composé des écoles du Trieu des Agneaux, de Sart-lez-Moulin, de Saint Luc et Saint Lambert. Il a, depuis, été relayé par le second contingent constitué par les élèves des établissements du Petit Courcelles, du Trieu, de l’Yser, des Hautes Montées, de la Fléchère,de la Motte et de la Cité.