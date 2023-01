«Cash Investigation»: le greenwashing passé au karcher avec Elise Lucet

« Il faut sauver la planète » est en ce moment, et plus que jamais, le mantra des grands de ce monde. Mais entre les paroles et les actes, il y a un fossé. On ne voit pas de réel changement de paradigme… sauf dans les pubs et les slogans des marques, qui promettent que vous polluerez moins si vous consommez leurs produits.

Prenez Nespresso, par exemple. Produire leurs capsules en alu est un désastre écologique compensé par la plantation d’arbres au Pérou, dit l’entreprise. Vraiment ? Faut pas prendre Elise Lucet pour une buse, hein ! Elle a envoyé ses équipes vérifier la véracité de cet argument de vente plus vert que vert.