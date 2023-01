Les médecins généralistes plaident pour un «registre national de vaccination»

Afin de connaître son statut vaccinal et programmer la suite de sa vaccination, la fédération défend la mise en place d’un outil d’encodage unique et fédéral pour les sérums administrés. Chaque professionnel de la santé disposerait d’un accès sécurisé pour y lire ces informations et les encoder, expose le SSMG. Ce « registre national de vaccination » serait en outre consultable et modifiable depuis les dossiers médicaux informatisés (DMI), plateforme via laquelle les patients accèdent également à leurs données. « On sait toute l’importance de rendre le patient acteur de sa propre santé », soulignent les médecins généralistes.