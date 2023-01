«Ma mère aimait la vie plus que quiconque»: le fils de Sourour, décédée en cellule de dégrisement, témoigne

L’émotion est toujours vive et les questions s’enchaînent autour de la mort suspecte de Sourour A., une femme âgée d’une quarantaine d’années. Quelques jours après la triste découverte de son corps sans vie, son fils, Allan, a décidé d’écrire ces quelques mots sur les réseaux sociaux.

« Il me tient à cœur de placer des mots autres que tous ceux qui sont diffusés dans les médias sur le décès de ma maman », explique le jeune homme de 19 ans. « Ma mère était une personne extraordinaire et elle aimait la vie plus que quiconque. Elle était généreuse et pétillante. Toutes les personnes qui la connaissaient de près ou de loin pourraient confirmer mes dires : elle embellissait la journée de chaque personne qui la croisait. »