Elle avait balancé son bébé au-dessus du vide à Dison!

Le 31 août de cette année, la police de la zone Vesdre est appelée à Dison où une femme est debout à sa fenêtre du 3e étage d’un immeuble de la rue Albert 1er, dans une attitude manifestement suicidaire.

Lorsqu’ils arrivent sur place, les policiers assistent à une scène hallucinante : la dame tient un bébé, une fillette de 1 an et demi, par les poignets au-dessus du vide, tout en la balançant ! Le temps de monter au 3e étage et d’enfoncer la porte, les policiers trouvent la dame avec le bébé dans ses bras, desquels ils arrachent l’enfant.