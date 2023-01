Alors qu’elle va se lancer dans un partenariat avec la banque coopérative VDK, NewB voient plusieurs coopérateurs quitter le bateau: l’UCLouvain aurait demander le remboursement de ses parts

Selon La Libre Belgique, l’UCLouvain et les investisseurs publics bruxellois (finance&invest brussels) et wallon (W.Alter) ont décidé de demander le remboursement de leurs parts dans NewB. Les deux organismes publics avaient annoncé fin 2021, lors d’une levée de fonds qui avait permis à NewB de récolter 35 millions d’euros, un investissement pouvant aller jusqu’à un million d’euros. Quant à l’UCLouvain, son apport dans NewB, alors consenti conjointement avec l’UCLouvain Saint-Louis - Bruxelles, atteignait 200.000 euros.

Cette dernière reprendra la clientèle de NewB. Les deux partenaires vont conclure un accord exclusif par lequel NewB deviendra l’intermédiaire des clients francophones de la banque VDK en matière de services bancaires et d’investissement.

À partir du mois d’avril, les clients auront accès aux produits et services de VDK Bank et NewB opérera en tant qu’agent bancaire et d’investissement pour la banque flamande.