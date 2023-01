Ryanair investit à Charleroi et crée de nouvelles destinations

Conférence de presse ce mardi à Bruxelles, du patron de Ryanair, Michael O’Leary. Avec lui, on doit toujours s’attendre à tout, surtout après la décision de la compagnie de ne plus baser d’avions à Zaventem, même si l’aéroport national continue d’être desservi par la compagnie low cost irlandaise. Hé bien, Ryanair a décidé de renforcer sa présence en Belgique, à Charleroi. de videos Nouveautés estivales Cet été, Ryanair va proposer cinq nouvelles destinations : Cluj et Iasi (Roumanie), la première quatre fois par semaine, la seconde trois fois ; Asturias (Espagne), Lodz (Pologne) et Nantes (France) deux fois par semaine. Cela porte le nombre de destinations au départ de la Belgique (essentiellement Charleroi) à 121. De plus, vingt-cinq destinations « populaires » vont voir leur nombre de vols augmenter, notamment Dublin, Gérone, Malaga, Milan, Pise et Turin. Et enfin, un nouvel avion va être basé à Charleroi, ce qui portera leur nombre total à seize. Selon M. O’Leary, les réservations de vols sur le site de la compagnie ont explosé durant les deux premières semaines de janvier. Ce qui traduit une reprise très forte du secteur.

Le patron de Ryanair annonce aussi des vols à 29,99 euros alors que tous les voyageurs constatent une flambée des prix dans tout le secteur aérien. Bien entendu, comme d’habitude, le prix d’appel grimpe vite en fonction des suppléments réclamés. O’Leary a aussi confirmé que la base de Ryanair à Zaventem ne rouvrirait pas : trop cher. Le patron de la compagnie irlandaise reproche à l’aéroport bruxellois d’avoir augmenté les taxes d’aéroport de 11 %, ce qu’il refuse de payer. À Charleroi, les taxes ont également augmenté, mais de moins de la moitié. Ce qui permet à la compagnie d’y renforcer sa présence. Selon les chiffres de Ryanair, la compagnie revendique 500 emplois directs en Belgique.

« Le nouvel avion basé à Charleroi représente un investissement de 100 millions de dollars », dit Michael O’Leary. « Ryanair continue à offrir plus de vols, plus d’emplois et plus de tarifs réduits qu’aucune autre compagnie aérienne en Belgique. » La compagnie se targue de transporter 8,6 millions de passagers par an en Belgique.