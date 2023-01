Bientôt la fin pour Nacer Chadli avec les Diables rouges: «C’est fort probable que j’arrête ma carrière internationale cette année» (vidéo)

Nacer Chadli a fait son retour en Belgique en 2022 en rejoignant Westerlo sus forme de prêt. Il n’a par contre pas retrouvé les Diables rouges puisqu’il n’a été appelé ni pour la Nations League, ni pour la Coupe du monde. Son dernier match en équipe nationale remonte au 7 juillet 2021 en quart de l’Euro face à l’Italie où il n’a disputé que 4 petites minutes. Et ce match pourrait même être le dernier de sa carrière internationale.

« Je n’ai pas encore annoncé la fin de ma carrière internationale, mais c’est possible que je le fasse durant cette année-ci, c’est fort probable », a confié Chadli dans un entretien pour Eleven Sports. « C’est un choix naturel je pense. Je n’ai pas été dans l’équipe depuis plus d’un an. J’ai raté la dernière grosse compétition, la prochaine est dans deux ans. J’ai 33 ans donc on fait vite le calcul… C’est vrai qu’il y a des joueurs qui restent en équipe nationale jusqu’à 35 ou 36 ans, mais je ne pense pas que ce sera mon cas. »

Cette saison à Westerlo, Chadli a marqué trois buts et délivré un assist en treize rencontres. Il retrouvera la Turquie et son club Basaksehir à la fin de son prêt en juin prochain.