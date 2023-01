Le volume des seins de Pamélia, 27 ans, ne cesse de grandir et cela devient incontrôlable: «Je me sens très gênée lorsque je sors en public, je remarque que les autres me regardent»

La jeune femme de 27 ans a en effet été diagnostiquée de gigantomastie, comme l’explique le New York Post. Une maladie de type mastopathie rare de cause inconnue. Elle survient au moment de la puberté et se manifeste cliniquement par un accroissement rapide et bilatéral du volume des seins.

de videos

Elle explique sa vie dans une vidéo : il y a environ un an, elle s’est rendu compte que ses seins grossissaient rapidement, après avoir dépassé la taille de soutien-gorge qu’elle souhaitait, elle a également commencé à souffrir de graves douleurs au dos. En huit mois, elle est passée du bonnet J à un bonnet M. Son tour de poitrine mesure près de 130 centimètres.

« Au début, c’était amusant et intéressant de voir à quel point ils grandissaient. Mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Cela me met mal à l’aise et je me retrouve à souhaiter avoir des seins de taille normale ».

La maladie peut être causée par une série de facteurs, notamment des changements hormonaux, des médicaments et des maladies auto-immunes, mais la cause de l’affliction de Pamelia est actuellement inconnue.

« J’ai du mal à trouver des vêtements adaptés à ma poitrine, et je finis par porter des T-shirts trop grands. Il y a très peu d’options pour les femmes aux gros seins, surtout si vous ne voulez pas montrer votre décolleté. Je me sens très gênée lorsque je sors en public. Si je porte quelque chose de serré sur ma poitrine, je remarque que les femmes me regardent. J’ai l’impression d’avoir l’air sale d’avoir des seins aussi gros, alors j’ai tendance à rester à la maison – ma santé mentale en a souffert. »