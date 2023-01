Elise Mertens heureuse de sa victoire au 1er tour à l’Open d’Australie: «Mentalement, je voulais vraiment gagner»

Elise Mertens (WTA 32) était satisfaite, mardi à Melbourne, d’avoir réussi à franchir le premier tour à l’Open d’Australie. Dans la Margaret Court Arena, en premier match de la journée, la Limbourgeoise, 27 ans, tête de série N.26, a battu pour la première fois de sa carrière l’Espagnole Garbine Muguruza (WTA 73), 29 ans, ancienne N.1 mondiale et finaliste de l’édition 2020. Elle s’est imposée 3-6, 7-6 (7/3), 6-1.

« Je suis surtout très heureuse d’avoir remporté le deuxième set », a-t-elle souri après sa qualification. « Elle a pratiqué un tennis très solide durant ces deux premières manches. J’ai démarré un peu lentement, mais tout le mérite lui en revenait. J’ai toutefois senti après la perte du premier set que mon niveau s’améliorait, Je suis vraiment rentrée dans la partie et j’ai commencé à réduire mon nombre de fautes directes et à arrêter de lui donner des points gratuits. J’ai vraiment trouvé un meilleur équilibre entre l’agressivité et la patiente. Et dans le troisième set, je pense qu’elle s’est mise à souffrir physiquement, avec une toux ou un truc du genre. Pour ma part, je me sentais bien. Mentalement, je voulais vraiment gagner. Donc, oui, c’était une victoire importante ».

Il a fait également très chaud mardi à Melbourne, plus de 35 degrés en début d’après-midi, contraignant les organisateurs à suspendre les matches disputés sur les courts non pourvus de toit pendant trois heures. Elise Mertens, cela dit, avoue ne pas avoir été trop perturbée par ces conditions climatiques.

« En ce qui me concerne, il n’y avait pas de problème », a-t-elle expliqué. « J’ai fait beaucoup de fitness durant ma préparation hivernale, jusqu’à quatre heures par jour. Je pense que j’aurais même pu disputer un set supplémentaire si cela avait été nécessaire. J’ai surtout tâché de me concentrer sur mes premières frappes. Il commençait à faire de plus en plus chaud, c’est vrai, mais personnellement, je ne ressens pas trop la chaleur. J’ai fait en sorte de boire beaucoup, des boissons isotoniques et de mâcher des gommes gélifiées. Bref, j’étais prête ».

Mertens était également heureuse de ne plus avoir été gênée par son épaule droite qui l’avait encore tracassée la semaine dernière au tournoi WTA de Hobart contre Maryna Zanevska.

« Mon épaule va beaucoup mieux », a-t-elle confié. « Je n’avais en fait quasiment pas pu jouer au tennis durant ma préparation hivernale. Tout juste quelques heures la dernière semaine, mais sans servir. La United Cup à Perth était dès lors arrivée beaucoup trop tôt. Et surtout ce match contre Sakkari. Je ne pouvais pas servir. Hobart est aussi arrivé encore un peu trop tôt. Mon épaule était à 70, 75 %. L’Australian Open arrive au bon moment. Ici, elle est à 95 %. Il fallait doser les exercices et c’était calculé pour que je sois dans les meilleures dispositions. C’est la raison pour laquelle je suis contente de cette victoire contre Muguruza, qui plus est lors d’un aussi grand tournoi. Cela me donne beaucoup de confiance ».