La boulangerie de Vaux-et-Borset a fermé ses portes: «Plus que 1 à 3 client(s) par après-midi»

Jeudi dernier, la boulangerie pâtisserie « Aux saveurs d’antan » a communiqué sur sa page Facebook pour expliquer les raisons de la fermeture de son dépôt à Vaux-Borset (Villers-le-Bouillet). En décembre 2020, les Pirnay-Matagne, déjà gérants d’une boulangerie à Seilles, choisissait le petit village de Vaux, pour ouvrir un deuxième point de vente, place Grandgagnage, dans la cour d’une ancienne ferme, et permettre ainsi au fils de rejoindre l’entreprise et par conséquent d’augmenter la production.

Des journées à perte

Malheureusement, l’activité ne s’est pas révélée rentable à Vaux-Borset. « Afin d'éviter tous commentaires et commérages, voici quelques explications. Les six premiers mois étaient bien rentables. Après, ça s'est dégradé, l’après midi, la vendeuse n’avait plus que 1 à 3 clients, c'est pour cela que nous avons décidé de fermer les après-midi pour essayer de tenir la tête hors de l'eau. A la demande de beaucoup, pendant une période, nous avons ouvert plus tôt le matin, ce qui n'a rien donné non plus. Nous avons essayé la petite alimentation de dépannage, rien non plus. Nous avons décidé de fermer plusieurs jours la semaine car c'était des journées à perte », écrit Séverine Matagne sur la page Facebook.