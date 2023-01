Deux hommes interpellés rue Basse Préalle, à Herstal, pour une tentative de vol dans une habitation: une vitre a été brisée à l’aide d’une brique

La police s’est alors rendue sur place. Une fois devant l’habitation concernée, ils ont entendu des bruits de gravier à l’arrière du bâtiment. Ils ont donc fait le tour de la maison et ont découvert deux individus, qui tentaient de prendre la fuite.

Des boîtes de bijoux vides

Mohamed et Hassen, les deux suspects qui sont nés en 2003 et 2005, ont été privés de liberté. Lors de leur audition, ils ont indiqué qu’ils n’avaient rien volé dans l’habitation, mais qu’ils cherchaient un lieu où dormir. Ils ont indiqué qu’ils avaient utilisé une brique emballée dans du tissu pour casser la vitre. L’un d’eux a ajouté qu’ils étaient ensuite montés à l’étage avant de quitter les lieux, alors que le second a précisé qu’il n’était pas entré dans la maison.