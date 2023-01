«The Voice» (TF1): on a vu les images de la nouvelle saison avec Bigflo & Oli Toujours présentée par Nikos Aliagas, la saison 12 du télé-crochet sera marquée par une nouveauté de taille. Voici nos impressions. DR

Par Rino Gallo

« The Voice » ne compte pas tirer sa révérence de sitôt. Le télé-crochet musical de TF1 revient prochainement à l’antenne avec une nouvelle saison marquée par le retour du public. Sur le banc des coachs, les téléspectateurs retrouveront Amel Bent, Vianney, Zazie, de retour après quelques années d’absence, et Bigflo & Oli, lesquels avaient déjà endossé le rôle de coach dans « The Voice Belgique », en 2017. « J’ai peur à chaque fois quand ça se retourne », lance Oli en s’asseyant dans son fauteuil rouge. de videos Si la bonne entente entre les quatre professionnels de la musique crève l’écran, on apprécie voir se chamailler les deux frangins toulousains qui doivent parfois se concerter avant d’appuyer sur le buzzer. « Je ne savais pas que ça allait être The Voice qui séparerait Bigflo & Oli », a avoué l’un d’entre eux, sur le ton de l’humour. Malgré tout, l’aisance des interprètes de « Plus tard » face aux talents semble impressionner Amel Bent. « Je bois vos paroles, vous déchirez », a lancé la chanteuse, plus sublime que jamais dans une robe rose poudré.

Grande nouveauté cette année : le Super Block, une règle inédite qui promet de donner du fil à retordre à certains coachs. « C’est comme le Block mais en plus maléfique. J’adore ! », se réjouit Amel Bent. « Avant, on pouvait bloquer un coach avant qu’il ne se retourne. Cette fois, si tous les coachs se retournent et qu’on remarque que l’un d’entre eux a un meilleur feeling avec le talent, on appuie. Pendant que le coach parle, il se re-retourne. » Un joker à utiliser une seule fois et qui laisse place à des séquences assez drôles.

