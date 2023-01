Un souffle polaire va traverser la Belgique, avec des températures à -10 degrés… pendant ce temps dans la ville la plus froide du monde, il fait -50 degrés! (photos)

La nuit prochaine, à part quelques éventuels flocons sur le sud du pays et le risque d’une averse (hivernale) à la Côte en fin de nuit, le temps restera sec. Il gèlera à nouveau partout et les températures plongeront avec des minima de -2 à -10 degrés dans l’intérieur des terres, et autour de 0 degré voire légèrement positifs au littoral.

Mais alors que les températures avoisinent les -10 degrés en Belgique au minimum… quel temps fait-il dans la ville la plus froide du monde ?