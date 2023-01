«Il y avait du sang partout»: un homme blessé dans une attaque au couteau dans la gare de Bruxelles-Midi, le suspect interpellé par un policier en civil

Ce matin, vers 9h30, un homme s’est mis à crier au milieu de la gare de Bruxelles-Midi, armé d’un couteau, selon RTL Info, « Un gros couteau de boucher » précise un témoin. Une dame ajoute : « J’ai eu tellement peur ».

Un homme, qui se présente comme un policier français, passait dans la gare en civil au même moment : « Je suis arrivé à 9h40 à la gare, et j'ai vu cet homme en plein milieu armé d'un couteau, il criait ». « Je suis intervenu immédiatement et j'ai maîtrisé l'homme armé avec l'aide de deux agents de sécurité. Je l'ai immobilisé, et menotté ». Il déclare également : « Il y avait du sang partout ».