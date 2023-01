L’incroyable reconstruction de Christoph, amputé de deux jambes et d’un bras: «Les choses qui se présentent à vous, soit vous en faites quelque chose, soit vous êtes frustré et votre vie est ‘terminée’»

De la volonté et un mental d’acier : c’est l’histoire de Christoph Van den Bossche, un père de famille de 43 ans. En 2021, il perd ses deux jambes et son bras droit dans un terrible accident. En se promenant le soir sur le Singel d’Anvers, un camion-grue le fauche. Il passe alors deux mois et demi à l’hôpital et trois mois dans un centre de rééducation, rapporte le Nieuwsblad. Dans l’émission « Week-ends » sur Canvas, il raconte son parcours. de videos Une nouvelle terrible et destructrice pour celui qui venait de lancer son salon de coiffure : « J’étais un type qui avait tout : je faisais des sports extrêmes, je venais d’ouvrir mon nouveau salon de coiffure », déclare-t-il au journal flamand.

Seulement, Christoph ne veut pas se laisser abattre : « Je suis une personne qui résout ses problèmes. Je voulais donner à ma femme et à mes enfants la vie la plus agréable possible. Et moi-même, bien sûr. C’est comme ça que je suis. Les choses qui se présentent à vous, soit vous en faites quelque chose, soit vous êtes frustré et votre vie est ‘terminée’. »

« Regarder le négatif de manière positive » Son objectif : vivre le plus possible sans fauteuil roulant. Pour ce faire, il s’est lancé à la recherche de la meilleure prothèse et a beaucoup rééduqué ses membres.

Cette nouvelle vie n’est pas simple pour lui, notamment professionnellement, à travers son activité de coiffeur : « J’ai testé presque toutes les mains prothétiques existantes. Aucune n’est assez souple au niveau du poignet ou ne contrôle les doigts assez finement pour ramasser une mèche de cheveux. Pour couper, je dois aussi m’asseoir très près du client. À tel point que c’est inconfortable pour beaucoup de gens. »