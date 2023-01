Deux nouvelles motos pour la police de Huy: «Renforcer la présence des policiers motards»

Les motos actuellement utilisées par les deux inspecteurs sont respectivement une BMW datant de 2004 et une Yamaha datant de 2008. Vieillissantes et nécessitant régulièrement des frais d'entretien et de réparation, ces deux motos seront déclassées dès la réception des deux nouvelles. Celles-ci seront des BMW R1250T, une marque et un modèle qui s'inscrivent dans le marché public cadre passé par le fédéral et accessible aux zones de police.

Un motard 8h/jour

Le coût total de leur achat est de 47.000 EUR tvac. « La sécurité passe par des services de police présents sur le terrain, visibles et proches des citoyens », commente le bourgmestre f.f. Eric Dosogne. « Grâce à sa mobilité et à sa réputation, le motard est une pièce maîtresse du Plan zonal de sécurité et notre volonté à moyen terme est d'étoffer ce pool afin de garantir une présence effective de minimum un motard sur le terrain 8h/jour, chaque jour de la semaine, week-end compris et parfois en horaire décalé ».