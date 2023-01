Le meurtrier présumé d’un de ses voisins de Grez-Doiceau incarcéré à la prison de Nivelles

Armé d’un couteau, l’individu a grièvement blessé l’un des deux, un homme né en 1963, avant de poignarder mortellement le second, un homme né en 1948, de deux coups dans le dos.

Une juge d’instruction est descendue sur les lieux, dimanche vers 17h20. Une équipe du laboratoire de la police judiciaire fédérale et un médecin légiste sont également intervenus.

L’accusé habite dans le quartier de l’Avenue des Sapins. - C.L.

Homicide volontaire

L’auteur présumé des faits a été privé de liberté et inculpé d’homicide volontaire au préjudice de l’un de ses voisins et de tentative d’homicide volontaire à l’encontre du second.

Placé sous mandat d’arrêt, l’homme a été incarcéré à la prison de Nivelles.

Une proche de l’accusé nous a confié qu’il fallait être conscient de toute l’histoire pour la comprendre. Même si elle ne cautionne pas les actes commis, elle affirme qu’on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de l’affaire : « Un des voisins avait déjà perpétré des coups auparavant. Il y a plusieurs versions à connaître pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé », ajoute-t-elle.