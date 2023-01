Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Seulement la deuxième journée à l’Open d’Australie 2023, et celle-ci a déjà été terrible pour les organismes. Avec des températures frôlant les 40 degrés qui ont obligé les organisateurs à activer la fameuse « Heat rule policy », avec le toit fermé sur les grands courts et des matches interrompus durant trois heures à l’extérieur. Ceci, tellement la canicule était perfide,dans un Melbourne Park transformé en four. Avant que le déluge, cette fois, ne vienne encore perturber, durant deux autres heures, la fin de cette soirée australienne qui sentait la fièvre.

La fièvre, elle perlait malheureusement aussi sur le front de David Goffin qui, dans la touffeur ambiante, s’est chopé un fichu virus qui l’a cloué au lit, et donc empêché de disputer un premier tour, à sa portée, contre le Français Laurent Lokoli, 175e mondial et issu des qualifs. Vers 14h (4h du matin en Belgique), le Liégeois jetait l’éponge lourde de sa sueur, via ce message posté sur Instagram : « Malheureusement, je dois me retirer de l’Open d’Australie. J’ai été malade toute la nuit et je ne peux pas concourir et monter sur le court aujourd’hui. Il me reste à récupérer et à préparer le prochain événement. Rendez-vous l’année prochaine @australianopen ».

Quelle poisse pour le 50e joueur mondial qui, dimanche encore, nous avouait être prêt à lancer sa saison sur de bonnes bases, après déjà un bon quart de finale au tournoi d’Auckland. « J’ai eu les entraînements et les matches que je voulais, je suis prêt. En Australie, il faut souffrir pour survivre », avait-il encore lâché, sans savoir qu’il n’aurait même pas les armes, ni les jambes, pour son tout premier combat.