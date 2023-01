Fin du paiement en liquide via ses caisses automatiques chez Delhaize: pourquoi les supermarchés préfèrent les paiements électroniques au cash

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Delhaize a mis fin aux paiements en liquides via ses caisses automatiques depuis le 15 janvier. En cause, leur remplacement à venir par des caisses qui n’acceptent tout simplement pas le cash. Chez Carrefour, seule autre enseigne à proposer des caisses automatiques, les paiements sont, depuis le départ, 100 % électroniques.

Lire aussi «C’est le cas pour tous les magasins depuis le 15 janvier»: surprise pour les clients chez Delhaize, le paiement en cash n’est plus possible aux bornes

de videos

Au-delà de l’aspect technique, il y a plusieurs raisons, pour les supermarchés, de préférer les paiements électroniques aux paiements en liquide. Sans oublier que le paiement électronique prend de plus en plus d’ampleur. Chez Lidl par exemple, on constate une hausse de 10% des paiements par carte au détriment de l’argent liquide entre 2017 et 2022. Le cash ne représente en réalité plus que 15,5 % des dépenses. D’après Febelfin, la tendance est générale. Selon une étude réalisée en 2022, « 84 % des Belges mentionnent d’ailleurs que les paiements numériques sont leurs moyens de paiement préférés ». D’autant qu’aujourd’hui, à côté du paiement par carte, « il y a aussi la possibilité de payer avec son smartphone dans les commerces ou entre particuliers. Bref, on a une multiplication des possibilités de paiements électroniques ».

Cette réalité n’est donc pas pour déplaire aux grandes surfaces. Voici pourquoi.