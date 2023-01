Vanwall est de retour

Vanwall. Cette marque ne vous dit probablement rien. Et pourtant… Ce constructeur britannique a remporté le championnat de Formule 1 en 1958. Aujourd’hui, il est de retour, sur la piste, et sur la route avec cette Vandervell qui rend hommage à Tony Vandervell, l’industriel qui a créé la marque en 1951. Disponible en deux versions (S et S Plus), ce nouveau modèle est une berline compacte à 5 portes aux lignes géométriques qui rappellent furieusement une certaine Lancia Delta Integrale.

Jusqu’à 580 ch

Avec ses énormes jantes de 22 pouces et sa couleur British Green, la Vanwall Vandervell fait massivement appel à la fibre de carbone. Côté technique, le constructeur est plutôt avare en détails, mais on sait que la voiture sera disponible en deux spécifications à quatre roues motrices. La Vandervell S développe 320 ch et dispose d’une autonomie d’environ 450 km. Sa vitesse de pointe est de 185 km/h et le 0 à 100 km/h est abattu en 4,9 secondes. La S Plus atteint 580 ch et peut rouler 420 km en une charge. Elle pointe à 265 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Toutes deux seront fabriquées en Allemagne sur le site Vanwall de Greding avec un prix de départ fixé à 128.000 € HTVA.