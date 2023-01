Le Covid a-t-il modifié la mobilité ?

En marge du Salon de l’Auto, Europ Assistance a lancé un grand sondage pour connaître l’impact de la crise du Covid sur la mobilité. C’est étonnant, mais cette dernière ne semble pas avoir modifié fondamentalement les modes de transport de la plupart des Belges. 64% des sondés affirment ainsi que le Covid n’a pas eu d’influence sur leur manière de penser la mobilité.

Le car-sharing, grand perdant

Vélo, marche à pied et transports en commun ont progressé, mais dans des proportions relativement faibles. En fait, c’est surtout le car-sharing qui a perdu le plus de popularité à cause du Covid. Pour ceux qui ont changé leurs habitudes, c’est avant tout le prix ainsi que l’écologie qui sont les motivations premières. Concernant les intentions d’achat, 29% des sondés opteraient pour un véhicule électrique et 27% pour un véhicule thermique. Les deux principaux freins à l’acquisition d’un véhicule électrique sont le prix (57%) et le manque de bornes de recharge (34%).