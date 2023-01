A Huy, «Taco’tac» ferme définitivement ses portes le 1er février: «Trop de frais...»

C’était une belle histoire et la passion d’un papa et de sa fille. On écrivait à l’époque : « Un an et demi après s’être lancé dans la vente de tacos et burgers, Alain Pleinvaux, le gérant de « Taco’Tac » a décidé de se rapprocher du centre de Huy. Son nouvel emplacement va lui permettre d’accroître sa visibilité ».

« Installer notre commerce au niveau du piétonnier, à proximité des écoles, nous permet aussi de cibler la jeunesse », se réjouissait le gérant.