Georges-Louis Bouchez annonce vouloir abroger la loi sur la sortie du nucléaire au plus tard en 2024

« Notre volonté est d’abroger la loi de 2003 au plus tard dans le cadre des négociations gouvernementales de 2024 et de prolonger trois autres réacteurs », a-t-il déclaré lors d’une réception de nouvelle année de son parti.

Le gouvernement a décidé en mars dernier de prolonger les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge, soit ceux de Tihange 3 et Doel 4. Il est parvenu la semaine passée à un accord de principe avec Engie. Le MR, fervent défenseur du nucléaire, n’a pas caché sa volonté d’aller plus loin. Il s’est aussi étonné des réticences manifestées lundi par le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet, à l’égard des petits réacteurs de nouvelle génération (Small Modular Reactor -SMR, dans lesquels le gouvernement fédéral a décidé d’investir) alors même qu’il confiait ce week-end que les Verts avaient tourné la page du « nucléaire, non merci ».