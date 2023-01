«Il y avait des rats, j’ai été battu, je touchais 275 € par mois»: viande périmée, conditions de travail inhumaines, un restaurateur condamné pour 267 infractions

Condamné à un an de prison ferme et une interdiction de gérer en juillet 2021, Brahim Ouhnia, 62 ans, qui a fait appel de cette peine, a une nouvelle fois été reconnu coupable de travail dissimulé et d’hébergement indigne. Pour faire court, de l’esclavage moderne, rapporte Paris-Normandie.

Lundi 16 janvier 2023, les magistrats de la cour d’appel de Rouen ont confirmé cette sentence mais octroyé davantage de dommages et intérêts aux victimes, entre 6 000 et 9 000 € pour chacune des trois parties civiles ainsi que 1 500 € pour les frais de justice. Brahim Ouhnia fait également l’objet d’un mandat d’arrêt.