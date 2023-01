Ben Weyts au coeur de la polémique: le ministre flamand de l’Enseignement est vivement critiqué pour vouloir punir les parents d’enfants mal à l’aise en néerlandais

Les nouveaux tests obligatoires de compréhension du néerlandais dans l’enseignement fondamental au nord du pays ont révélé que 14% des élèves de 5 ans en troisième maternelle avaient besoin d’un soutien supplémentaire. C’est surtout le cas dans les grandes villes et dans les établissements scolarisant beaucoup d’élèves ne pratiquant pas le néerlandais à la maison.

Pour le ministre Ben Weyts (N-VA), la réponse doit passer par les parents, non seulement via des incitants, mais aussi via des sanctions. «Nous devons réfléchir à des possibilités d’intervenir quand des parents fuient manifestement leur responsabilité parentale, par exemple en intervenant sur le ’Groeipakket’ (les anciennes allocations familiales et autres soutiens à la scolarité, NDLR) ou dans les primes du gouvernement», selon le nationaliste flamand.