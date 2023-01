La youtubeuse Olympe annonce qu’elle aura recours à l’euthanasie cette année en Belgique: «Non, ce n’est pas à cause de mon trouble dissociatif de l’identité!»

« Je suis épuisée. » Voilà les mots prononcés par Olympe sur une vidéo Instagram. Une vidéo dans laquelle elle annonce qu’elle aura recours au suicide assisté en Belgique au dernier trimestre 2023. « Je suis déjà en contact avec des médecins. » de videos La Youtubeuse est connue pour ses vidéos sur le trouble dissociatif de l’identité (TDI). Car oui, avec Olympe, vous n’êtes pas face à une personnalité mais face à plus d’une dizaine d’alters ou identités différentes. Mais ce n’est pas cela qui l’a amenée à prendre une décision qu’elle « ne souhaite à personne ».

Dans une story publiée ce 17 janvier, elle demande d’arrêter de relayer cette cause. « Ce n’est pas la vérité », assure-t-elle. « C’est mes traumas, mon C-PTSD (trouble de stress post-traumatique complexe, NdlR) et mon trouble borderline qui sont les majeures causes, en plus de mon passé et autres mais pas mon TDI (même si j’avoue que ça appuie dessus) ! » Et d’ajouter : « Les alters sont justement ceux qui m’ont aidée à rester. »

Une première vidéo, postée sur Youtube, avait vivement fait réagir, certains lui reprochant même de donner le mauvais exemple aux jeunes. Elle l’avait donc retirée et revient ici avec un message poignant. « La raison principale est que je suis épuisée. Vous ne pouvez pas comprendre ma décision et je ne vous demande pas de la comprendre. Je suis très résiliente mais comme tout humain, j’ai mes limites. » Notons que si des contacts sont déjà pris avec des médecins comme elle l’indique, la jeune femme ne communique pas davantage information sur ses démarches. Soulignons également que si elle parle de suicide assisté, le terme exact à employer en Belgique est l’euthanasie. Sous certaines conditions, elle est autorisée en Belgique, notamment pour les patients, majeurs ou mineurs émancipés, qui se trouvent « dans une situation médicale sans issue et font état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable », peut-on lire dans la loi.