L’échevine Ecolo s’oppose au nouveau plan de stationnement louviérois, Olivier Destrebecq (MR-IC) réclame sa démission!

« Quand on est ministre, on ferme sa gueule ou on démissionne », déclare d’emblée Olivier Destrebecq, chef de file (MR-IC) au conseil de La Louvière, en citant l’ancien ministre français Jean-Pierre Chevènement. « Ce n’est pas la première fois qu’Ecolo vote contraire à la majorité dont il fait partie, si l’échevine Nancy Castillo ne sert à rien qu’elle démissionne ! »

