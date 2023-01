Une thermographie aérienne des bâtiments pour une commune durable à Woluwe-Saint-Pierre

Dans la perspective de mieux maitriser les consommations énergétiques et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la commune de Woluwe-Saint-Pierre lance une grande opération de thermographie aérienne pour permettre de mesurer la déperdition thermique des toitures de tous les bâtiments du territoire de la commune, afin de sensibiliser et d’outiller les habitants, les entreprises et les acteurs publics sur les problématiques d’isolation thermique.

Les données collectées sont des images infrarouges permettant d’établir la différence entre la température ambiante et celle des toitures. « Nous encourageons donc les citoyens à chauffer exceptionnellement leur bâtiment la nuit du passage de l’avion afin que celui-ci puisse observer clairement les différences de température et bénéficier des informations les plus pertinentes. La date précise du survol de la commune, en fonction des conditions météorologiques, sera communiquée via les réseaux sociaux et le site de la commune. À noter qu’une compensation carbone pour le vol est effectuée. », explique Caroline Lhoir, échevine de la transition et Antoine Bertrand, échevin de l’énergie.