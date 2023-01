Washington annonce de nouvelles sanctions contre le Bélarus

« Le régime de Loukachenko continue de réprimer le peuple bélarusse et ses aspirations démocratiques, y compris à travers le procès aux motivations politiques et par contumace de la dirigeante de l’opposition démocratique Svetlana Tikhanovskaïa et d’autres militants démocratiques sur des accusations sans fondement », affirme le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué annonçant les sanctions.

« Pour répondre à ces violations des droits humains, le département d’Etat annonce prendre des mesures de restrictions de visa à l’encontre de 25 individus (…) pour leur implication dans la sape de la démocratie » au Bélarus, précise le secrétaire d’Etat.