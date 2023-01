Le résident autiste d’une institution couvinoise grièvement brûlé sur 30% du corps lors d’une douche: une amende de 4.000€ requise

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le tribunal correctionnel de Dinant entendait le représentant de l’ASBL Le Domaine de la Brouffe à Couvin. Le 11 mai 2016, un résident autiste de l’institution avait été grièvement brûlé par de l’eau trop chaude lors d’une douche. La victime avait été totalement ébouillantée et présentait des brûlures aux 2e et 3e degrés sur pas moins de 30 % du corps. « Elle a été hospitalisée à l’IMTR, a été placée dans un coma artificiel et son pronostic vital était engagé en raison du risque d’infection lié aux brûlures », a précisé le parquet de Namur.