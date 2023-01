«Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas chanté…»: la voix de Florent Pagny a-t-elle été touchée par son cancer? Kendji Girac répond!

Florent Pagny va mieux. Depuis l’annonce de son cancer du poumon, en janvier 2022, ses fans s’inquiètent. Qu’ils se rassurent, les nouvelles sont de plus en plus bonnes pour le coach emblématique de « The Voice ».

« Je pense que c’est le premier titre qu’il a fait. On en parlait depuis deux ou trois ans. Pour moi c’était un rêve… et il a accepté. On a enregistré le titre quand il allait déjà beaucoup mieux. Cela faisait longtemps qu’il n’avait pas chanté et l’on retrouve intacte la puissance de sa voix », a expliqué l’interprète de « Color Gitano ».